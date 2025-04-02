На Дніпропетровщині жінка отруїлася сушеними мухоморами, які замовила в Інтернеті

Жінка отруїлася дикорослими грибами у Павлограді.

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У Павлограді на Дніпропетровщині жінка отруїлася дикорослими грибами. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб у звіті щодо санітарно-епідемічної ситуації в регіоні за минулий тиждень.

Жінка отруїлася сушеними мухоморами, які вона придбала в інтернет-магазині.

Загалом в області було зареєстровано 89 випадків гострих кишкових інфекцій.

Нагадаємо, що на Буковині сім’я отруїлася грибами, одна жінка померла.

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