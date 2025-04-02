В Днепропетровской области женщина отравилась сушеными мухоморами, которые заказала в Интернете

Женщина отравилась дикорастущими грибами в Павлограде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Павлограде на Днепропетровщине женщина отравилась дикорастущими грибами. Об этом сообщает областной центр контроля и профилактики болезней в отчете по санитарно-эпидемической ситуации в регионе за прошедшую неделю.

Женщина отравилась сушеными мухоморами, приобретенными в интернет-магазине.

В общей сложности в области было зарегистрировано 89 случаев острых кишечных инфекций.

Напомним, что на Буковине семья отравилась грибами, одна женщина скончалась.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.