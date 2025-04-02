В Днепропетровской области женщина отравилась сушеными мухоморами, которые заказала в Интернете

В Павлограде на Днепропетровщине женщина отравилась дикорастущими грибами. Об этом сообщает областной центр контроля и профилактики болезней в отчете по санитарно-эпидемической ситуации в регионе за прошедшую неделю.
Женщина отравилась сушеными мухоморами, приобретенными в интернет-магазине.
В общей сложности в области было зарегистрировано 89 случаев острых кишечных инфекций.
Напомним, что на Буковине семья отравилась грибами, одна женщина скончалась.
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