На Буковине семья отравилась грибами – мать умерла, отец и сын в больнице

Родственники забили тревогу, когда семья перестала выходить на связь.

Источник фото: Anita Austvika / Unsplash

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Как сообщают в ГСЧС Украины, на Буковине в городе Новоднестровск семья отравилась грибами. Родственники забили тревогу, когда семья перестала выходить на связь. Они обратились в полицию. После того как было принято решение открыть дверь квартиры, внутри спасатели обнаружили троих человек: 1968, 1972 и 2010 годов рождения.

К сожалению, женщина уже не подавала признаков жизни, а мужчина и ребенок находились без сознания. Предварительно установлено, что накануне они употребляли грибы.

В ГСЧС подчеркивают: если вы не уверены, что грибы съедобные – не употребляйте их.

«Не покупайте грибы на стихийных рынках. При первых симптомах отравления немедленно обращайтесь к врачу. В таких случаях важна каждая минута», – подчеркивают спасатели.

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