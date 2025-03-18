На Буковині сім’я отруїлася грибами – мати померла, батько та син у лікарні

На сполох забили родичі, коли сім’я перестала виходити на зв’язок.

Джерело фото: Anita Austvika / Unsplash

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Як повідомляють у ДСНС України, на Буковині в місті Новодністровськ сім’я отруїлася грибами. На сполох забили родичі, коли сім’я перестала виходити на зв’язок. Вони звернулися до поліції. Після того, як було ухвалено рішення відкрити двері квартири, всередині рятувальники виявили трьох людей: 1968, 1972 і 2010 років народження.

На жаль, жінка вже не подавала ознак життя, а чоловік і дитина перебували без свідомості. Попередньо встановлено, що напередодні вони вживали гриби.

У ДСНС наголошують: якщо ви не впевнені, що гриби їстівні, – не вживайте їх.

«Не купуйте гриби на стихійних ринках. При перших симптомах отруєння негайно звертайтеся до лікаря. У таких випадках важлива кожна хвилина», – наголошують рятувальники.

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