У Європарламенті створено спецкомітет, який розслідуватиме дезінформаційні кампанії

Спеціальний комітет працюватиме два роки й отримав назву «Щит демократії».

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Заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук повідомила, що Україна як майбутній член Європейського Союзу має координувати свої дії у сфері боротьби з дезінформацією та іноземним впливом саме з Брюсселем. Передовсім ідеться про протидію російській пропаганді на різноманітних платформах спільного доступу, передає офіційний сайт парламенту.

«Представники від України братимуть участь у перемовинах із Європейським Союзом, які стосуються сфери цифровізації, медіа та співпраці з великими платформами спільного доступу. Ми хочемо діяти спільно з європейцями в цьому напрямку, щоб разом тиснути на різноманітні платформи спільного доступу, зокрема й на Telegram, зменшувати поширення дезінформації. Зауважу, що багато дезінформації шириться й на інших платформах, наприклад, у TikTok, у мережі Х, у Meta на території США також уже не дають фактчекерам перевіряти дезінформацію», - зазначила Кравчук.

Вона наголосила, що зараз у європейців дуже велике занепокоєння щодо дезінформаційного впливу з-за кордону.

«У Європарламенті вже створено спеціальний комітет, який працюватиме два роки й називається «Щит демократії». Він має на меті розслідування дезінформаційних кампаній і спроб іноземного втручання, передовсім з боку російських спецслужб. Наш профільний Комітет Верховної Ради готовий запросити колег зі спецкомітету Європарламенту провести спільне засідання в Україні, щоб разом обговорити наявні виклики», - додала народна депутатка.

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