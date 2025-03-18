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На Київщині автомобіль врізався у металевий відбійник та перекинувся на дах, фото

07:00, 18 березня 2025
Водій здійснив наїзд на металевий відбійник, а далі транспортний засіб перекинувся.
На Київщині автомобіль врізався у металевий відбійник та перекинувся на дах, фото
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На Київщині недотримання безпечної швидкості руху призвело до перекидання транспортного засобу. Аварія сталася у Борисполі.

Як повідомили у Патрульній поліції області, на місці ДТП правоохоронці встановили, що водій автомобіля Volkswagen Golf не був уважним, не слідкував за дорожньою обстановкою та не обрав безпечної швидкості руху, через що здійснив наїзд на металевий відбійник, а далі транспортний засіб перекинувся.

Як наслідок, транспортний засіб та металевий відбійник отримали механічні пошкодження.

На водія склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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поліція ДТП Київська область

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