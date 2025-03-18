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Де штрафують за надто повільну їзду

00:06, 18 березня 2025
Німеччина реагуватиме на водіїв, що заважають на автобанах.
Де штрафують за надто повільну їзду
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У Німеччині водії можуть бути оштрафовані за рух на низькій швидкості місцевими автобанами. Такі порушення передбачають штрафи відповідно до німецького законодавства, повідомляє ACV.

Небезпека на дорогах може виникнути не тільки через перевищення швидкості. Занадто повільний рух також створює серйозну загрозу для інших учасників дорожнього руху. Відповідно до Правил дорожнього руху Німеччини, водії не мають права рухатися так повільно, щоб це перешкоджало іншим транспортним засобам. За таке порушення може бути накладений штраф у розмірі 20 євро.

Хоча мінімальна швидкість руху на автобанах не встановлена, поліція повинна реагувати на манеру водіння, яка заважає іншим учасникам руху. Значна різниця в швидкості може призвести до ДТП, що, в свою чергу, зумовлює штраф для порушника.

Плануючи поїздку за кордон на автомобілі, важливо враховувати такі правила для забезпечення безпеки на дорозі та уникнення штрафів.

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Німеччина штраф авто

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