Где штрафуют за слишком медленную езду

Германия будет реагировать на водителей, мешающих на автобанах.

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В Германии водители могут быть оштрафованы за движение на низкой скорости по местным автобанам. Такие нарушения предусматривают штрафы в соответствии с немецким законодательством, сообщает ACV.

Опасность на дорогах может возникнуть не только из-за превышения скорости. Слишком медленное движение также создает серьезную угрозу для других участников дорожного движения. В соответствии с Правилами дорожного движения Германии, водители не имеют права двигаться так медленно, чтобы это препятствовало другим транспортным средствам. За такое нарушение может быть наложен штраф в размере 20 евро.

Хотя минимальная скорость движения на автобанах не установлена, полиция должна реагировать на манеру вождения, которая мешает другим участникам движения. Значительная разница в скорости может привести к ДТП, что, в свою очередь, влечет штраф для нарушителя.

Планируя поездку за границу на автомобиле, важно учитывать такие правила для обеспечения безопасности на дороге и избежания штрафов.

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