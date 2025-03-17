Практика судов
  1. В мире

«Стук сердца» в Млечном пути – астрономы раскрыли источник загадочных радиоимпульсов

23:48, 17 марта 2025
Ученые нашли источник длиннопериодических радиоимпульсов в двух звездах.
«Стук сердца» в Млечном пути – астрономы раскрыли источник загадочных радиоимпульсов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Астрономы наконец выяснили источник загадочных радиоимпульсов, поступающих из нашей галактики. Согласно новому исследованию, эти длинные радиовзрывы, напоминающие стук сердца, вероятно, происходят от магнитного взаимодействия двух близких звезд. Об этом сообщает Nature Astronomy, ссылаясь на результаты исследования, опубликованные CNN.

Первое обнаружение этих импульсов произошло еще в 2015 году, когда ученые использовали крупнейшую сеть радиотелескопов, расположенную по всей Европе. Они зафиксировали ряд импульсов, варьировавшихся от быстрых всплесков до очень ярких радиоволн, длившихся всего несколько миллисекунд.

Наблюдения за одной из подозреваемых звезд показали, что она двигалась туда-сюда, что совпадало с двухчасовым циклом между радиоимпульсами. Оказалось, что это перемещение звезды было вызвано притяжением другого космического объекта.

Исследователи определили, что оба объекта - карликовая звезда и ее компаньон - вращаются вокруг общего центра тяжести на расстоянии 1600 световых лет от Земли. Это пара звезд получила название ILTJ1101. Из-за их близкого расположения между собой их магнитные поля взаимодействуют, вызывая длиннопериодный радиопереходный процесс (LPT).

Айрис де Руйтер, ведущий автор исследования, отметила, что эти радиоимпульсы «не похожи на что-либо, что мы видели раньше». Отметим, что ранее LPT были связаны только с нейтронными звездами - плотными остатками от взрывов звезд.

«Мы впервые установили, как звезды образуют радиоимпульсы в таинственном новом классе длиннопериодных радиопереходных процессов», - пояснила де Руйтер.

Сейчас исследователи еще не имеют однозначного объяснения, почему именно эти звезды образуют радиоимпульсы. Одно из предположений заключается в том, что белый карлик имеет мощное магнитное поле, которое регулярно излучает импульсы. Другое объяснение - взаимодействие магнитных полей звезд во время их вращения.

Это открытие позволяет астрономам лучше понять, какие типы звезд могут генерировать радиоимпульсы, которые путешествуют через космос, и раскрывает больше информации о динамике взаимодействия двух близких звезд. Соавтор исследования Каустуб Раджваде из Оксфордского университета отметил: «Каждое открытие говорит нам что-то новое об экстремальных астрофизических объектах, которые могут создавать видимое радиоизлучение».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

космос

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Из Уголовного кодекса уберут отдельную статью за заражение ВИЧ или вирусом другой неизлечимой инфекционной болезни – Верховная Рада одобрила изменения

Верховная Рада приняла за основу законопроект Александры Устиновой, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса отдельную статью за заражение ВИЧ, ведь, по мнению авторов, криминализация заражения ВИЧ/СПИДом и венерическими заболеваниями – это «советские традиции».

Мобилизация без прохождения ВЛК – не повод для увольнения с военной службы: как судьи Верховного Суда объяснили свое решение

Судьи Верховного Суда указали, что факт непрохождения истцом медицинского осмотра ВЛК во время призыва не свидетельствует о его негодности и не является основанием для увольнения с военной службы.

Суд отменил штраф, наложенный ТЦК на мужчину за необновление данных, хотя тот обновил данные в Резерв+ в установленные законом сроки

ТЦК выписал штраф мужчине за необновление данных, хотя тот обновил данные в установленный срок – суд отменил постановление ТЦК.

Кто лучше, тот и будет работать в желаемом для него суде – Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали, почему судьи соревнуются за возможность перевода в другой суд с кандидатами на должности судей.

Установление факта незаконности мобилизации не влечет увольнение незаконно мобилизованного лица с военной службы – Верховный Суд

Суды предыдущих инстанций признали противоправными действия ТЦК по мобилизации мужчины и обязали воинскую часть уволить его с военной службы, однако Верховный Суд указал, что это неэффективный способ защиты.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України