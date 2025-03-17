«Стук сердца» в Млечном пути – астрономы раскрыли источник загадочных радиоимпульсов

Ученые нашли источник длиннопериодических радиоимпульсов в двух звездах.

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Астрономы наконец выяснили источник загадочных радиоимпульсов, поступающих из нашей галактики. Согласно новому исследованию, эти длинные радиовзрывы, напоминающие стук сердца, вероятно, происходят от магнитного взаимодействия двух близких звезд. Об этом сообщает Nature Astronomy, ссылаясь на результаты исследования, опубликованные CNN.

Первое обнаружение этих импульсов произошло еще в 2015 году, когда ученые использовали крупнейшую сеть радиотелескопов, расположенную по всей Европе. Они зафиксировали ряд импульсов, варьировавшихся от быстрых всплесков до очень ярких радиоволн, длившихся всего несколько миллисекунд.

Наблюдения за одной из подозреваемых звезд показали, что она двигалась туда-сюда, что совпадало с двухчасовым циклом между радиоимпульсами. Оказалось, что это перемещение звезды было вызвано притяжением другого космического объекта.

Исследователи определили, что оба объекта - карликовая звезда и ее компаньон - вращаются вокруг общего центра тяжести на расстоянии 1600 световых лет от Земли. Это пара звезд получила название ILTJ1101. Из-за их близкого расположения между собой их магнитные поля взаимодействуют, вызывая длиннопериодный радиопереходный процесс (LPT).

Айрис де Руйтер, ведущий автор исследования, отметила, что эти радиоимпульсы «не похожи на что-либо, что мы видели раньше». Отметим, что ранее LPT были связаны только с нейтронными звездами - плотными остатками от взрывов звезд.

«Мы впервые установили, как звезды образуют радиоимпульсы в таинственном новом классе длиннопериодных радиопереходных процессов», - пояснила де Руйтер.

Сейчас исследователи еще не имеют однозначного объяснения, почему именно эти звезды образуют радиоимпульсы. Одно из предположений заключается в том, что белый карлик имеет мощное магнитное поле, которое регулярно излучает импульсы. Другое объяснение - взаимодействие магнитных полей звезд во время их вращения.

Это открытие позволяет астрономам лучше понять, какие типы звезд могут генерировать радиоимпульсы, которые путешествуют через космос, и раскрывает больше информации о динамике взаимодействия двух близких звезд. Соавтор исследования Каустуб Раджваде из Оксфордского университета отметил: «Каждое открытие говорит нам что-то новое об экстремальных астрофизических объектах, которые могут создавать видимое радиоизлучение».

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