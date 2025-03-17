Мобилизация без прохождения ВЛК – не повод для увольнения с военной службы: как судьи Верховного Суда объяснили свое решение

Судьи Верховного Суда указали, что факт непрохождения истцом медицинского осмотра ВЛК во время призыва не свидетельствует о его негодности и не является основанием для увольнения с военной службы.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд сообщил, что вынес решение, из которого следует, что установление факта нарушения ТЦК процедуры мобилизации не приводит к необходимости увольнения незаконно мобилизованного мужчины с военной службы. Речь идет о деле №160/2592/23, постановление по которому вынесла 5 февраля 2025 года коллегия судей в составе Сергея Уханенко, Олеси Радишевской и Ольги Кашпур.

Суть спора

Мужчина обратился в суд с иском к ТЦК и воинской части, в котором просил признать противоправными действия ТЦК по призыву во время мобилизации и обязать воинскую часть уволить его с военной службы.

Он указал, что ТЦК совершил противоправные действия по призыву, поскольку не было проведено медицинское обследование ВЛК состояния его здоровья. Истец считал, что надлежащим способом защиты его нарушенного права является обязательство воинской части принять решение об увольнении со службы.

Решение судов первой и апелляционной инстанций

Решением Харьковского окружного административного суда от 6.05.2024 административный иск мужчины был удовлетворен. Постановлением Второго апелляционного административного суда от 6.08.2024 апелляционная жалоба воинской части была оставлена без удовлетворения, а решение Харьковского ОАС – без изменений.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, исходил из того, что ответчиком не предоставлено никаких доказательств проведения истцу медицинского осмотра и учета результатов такого осмотра во время призыва. Следовательно, отсутствовали правовые основания для вывода о том, что истец пригоден по состоянию здоровья, а значит, были совершены противоправные действия.

Суды обеих инстанций отметили, что надлежащим восстановлением нарушенных прав истца является восстановление положения лица, существовавшего до такого нарушения прав, а потому необходимо обязать воинскую часть принять решение об увольнении истца с военной службы.

Воинская часть подала в Верховный Суд кассационную жалобу. В ней указала, что восстановление нарушенного права путем увольнения с военной службы без определения законного основания для увольнения свидетельствует о формальности судебных решений, поскольку увольнение истца автоматически станет последствием его повторного призыва.

По мнению воинской части, эффективным способом защиты нарушенных прав истца является проведение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией и «устранение того пробела», который был допущен во время призыва истца в марте 2022 года, после чего при наличии соответствующего заключения ВЛК ответчик примет решение об увольнении на основании закона.

Позиция Верховного Суда

Воинская часть не обжаловала судебные решения судов первой и апелляционной инстанций в части удовлетворенных исковых требований о признании противоправными действий ТЦК по призыву истца. В связи с этим суд кассационной инстанции не пересматривает судебные решения в указанной части.

Вместе с тем Верховный Суд решил рассмотреть вопрос в контексте выбранного мужчиной способа защиты нарушенного права.

Так, истец, обращаясь в суд первой инстанции за защитой, связывал нарушение прав с несоблюдением порядка проведения его призыва, что заключается в непрохождении медицинского осмотра во время призыва на военную службу.

Как установлено судами предыдущих инстанций и не оспаривается сторонами, во время призыва истца не была установлена его пригодность по состоянию здоровья, чем была нарушена процедура призыва.

Таким образом, в спорных правоотношениях нарушено право истца на надлежащую процедуру его призыва.

Выбранный же истцом способ защиты нарушенного права, который впоследствии применили суды обеих инстанций по итогам рассмотрения дела, – увольнение с военной службы, по мнению ВС, является неэффективным, поскольку не решает правомерность акта, принимаемого по результатам проведенной процедуры призыва.

Суд подчеркивает, что восстановление нарушенного права должно происходить в рамках спорных правоотношений, соответственно, с участием их участников. В то же время обязательство воинской части уволить истца с военной службы выходит за пределы правоотношений между ответчиком и истцом относительно порядка его призыва на военную службу во время мобилизации, являющегося предметом рассмотрения в этом деле.

Другими словами, такой способ защиты нарушенного права будет вмешиваться в другие правоотношения, регулируемые иными правовыми нормами, которые не исследовались судами предыдущих инстанций, и создаст ситуацию неисполнимости судебного решения.

Кроме того, факт непрохождения истцом медицинского осмотра во время призыва не свидетельствует о непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения истца с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе», которая определяет исчерпывающий перечень таких оснований.

Судьи КАС ВС также указали, что в исковом заявлении истец не упомянул о состоянии своего здоровья, в то же время в судебном заседании отметил отсутствие болезней, которые могли бы свидетельствовать о его вероятной непригодности к военной службе.

Таким образом, исковое требование об обязательстве воинской части принять решение об увольнении с военной службы не соответствует сути нарушенного права истца, а удовлетворение этого требования не приведет к восстановлению такого права, поэтому выводы судов обеих инстанций в этой части являются ошибочными.

«В контексте указанного стоит подчеркнуть, что процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет восстановления прежнего положения лица, призванного на военную службу», – подчеркнули судьи Верховного Суда.

Аналогично проведение медицинского осмотра истца военно-врачебной комиссией в порядке, определенном Положением №402, также не повлияет на восстановление нарушенного права истца в контексте нарушенной процедуры призыва, которая, собственно, является предметом спора в этом деле.

Таким образом, доводы кассационной жалобы относительно выбора такого способа защиты, как проведение медицинского осмотра истца ВЛК для устранения нарушения порядка призыва, Верховный Суд считает необоснованными ввиду невозможности восстановления нарушенного права истца.

Итак, Верховный Суд кассационную жалобу воинской части удовлетворил частично, решение Харьковского окружного административного суда и постановление Второго апелляционного административного суда в части обязательства воинской части принять решение об увольнении мужчины с военной службы отменил.

Вместе с тем ВС не согласился с идеей воинской части «устранить пробел» в нарушении процедуры путем проведения медицинского осмотра мужчины.

Таким образом, незаконность действий ТЦК установлена судами и оставлена в силе Верховным Судом, а вот что делать дальше этому мужчине и воинской части – теперь непонятно.

Напомним, что член коллегии судей Олеся Радишевская также ранее выразила особое мнение в деле о пересечении границы студентами иностранных вузов, указав, что такое право для них ограничено.

Автор: Наталя Мамченко

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