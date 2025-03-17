Какие правила раздела и выделения долей в общей совместной собственности – объяснение

Министерство юстиции разъяснило правила раздела имущества в общей совместной собственности.

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Министерство юстиции Украины разъяснило правила раздела имущества, находящегося в общей совместной собственности, а также механизмы выделения долей из этого имущества. Совместная совместная собственность является одной из форм совместной собственности, когда доли участников не определены.

Выделение доли из общего имущества

Согласно статье 370 Гражданского кодекса Украины, совладельцы имеют право на выдел доли из имущества, находящегося в общей совместной собственности, за исключением случаев, определенных законом. В случае выделения, доли каждого совладельца считаются равными, если иное не согласовано между ними или не установлено судом.

Выделение доли приводит к прекращению права общей совместной собственности на это имущество, а совладелец приобретает право собственности на выделенную часть, что может подлежать государственной регистрации. Если имущество нельзя разделить, то совладелец, желающий выделения, имеет право на материальную компенсацию стоимости его доли. Эта компенсация предоставляется с согласия других совладельцев.

Раздел имущества

Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности, может быть осуществлен по договоренности между совладельцами. Если между ними нет согласования, суд может изменить доли с учетом обстоятельств, имеющих существенное значение, например, материальное обеспечение семьи или участие в воспитании детей.

Особые правила применяются к разделу неделимых вещей, которые могут быть присуждены одному из супругов. Также предусмотрена возможность денежной компенсации вместо доли в имуществе, но только с согласия совладельца.

Особенности для супругов

Супруги имеют право заключать договоры относительно своих долей в общей совместной собственности после их определения и выдела. Также возможно составление завещания на долю до ее выделения. В случае раздела имущества суд может отступить от равенства долей, если один из супругов не выполнял свои обязанности по содержанию семьи.

Исковая давность

Не применяется исковая давность для требований о разделе имущества между супругами, если брак не расторгнут. После расторжения брака исковая давность составляет три года.

Согласно статье 71, опекун не может без разрешения органа опеки совершать сделки по разделу или выделу имущества подопечного.

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