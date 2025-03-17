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Які правила поділу та виділу часток у спільній сумісній власності – пояснення

23:30, 17 березня 2025
Міністерство юстиції роз'яснило правила поділу майна в спільній сумісній власності.
Які правила поділу та виділу часток у спільній сумісній власності – пояснення
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Міністерство юстиції України роз'яснило правила щодо поділу майна, що перебуває у спільній сумісній власності, а також механізми виділу часток із цього майна. Спільна сумісна власність є однією з форм спільної власності, коли частки учасників не визначені.

Виділ частки зі спільного майна

Згідно зі статтею 370 Цивільного кодексу України, співвласники мають право на виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності, за винятком випадків, визначених законом. У разі виділу, частки кожного співвласника вважаються рівними, якщо інше не погоджено між ними або не встановлено судом.

Виділ частки призводить до припинення права спільної сумісної власності на це майно, а співвласник набуває право власності на виділену частину, що може підлягати державній реєстрації. Якщо майно не можна поділити, то співвласник, який бажає виділу, має право на матеріальну компенсацію вартості його частки. Ця компенсація надається за згодою інших співвласників.

Поділ майна

Поділ майна, що перебуває у спільній сумісній власності, може бути здійснений за домовленістю між співвласниками. Якщо між ними немає погодження, суд може змінити частки з урахуванням обставин, що мають істотне значення, наприклад, матеріальне забезпечення сім’ї або участь у вихованні дітей.

Особливі правила застосовуються до поділу неподільних речей, які можуть бути присуджені одному з подружжя. Також передбачено можливість грошової компенсації замість частки в майні, але тільки за згодою співвласника.

Особливості для подружжя

Подружжя має право укладати договори щодо своїх часток у спільній сумісній власності після їх визначення і виділу. Також можливе складання заповіту на частку до її виділення. У разі поділу майна суд може відступити від рівності часток, якщо один із подружжя не виконував свої обов'язки щодо утримання сім’ї.

Позовна давність

Не застосовується позовна давність для вимог про поділ майна між подружжям, якщо шлюб не розірвано. Після розірвання шлюбу позовна давність складає три роки.

Згідно зі статтею 71, опікун не може без дозволу органу опіки здійснювати правочини щодо поділу або виділу майна підопічного.

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поділ майна Міністерство юстиції України

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