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У метрополітені Києва пояснили алгоритм дій, якщо речі впали на колії під час руху поїздів

23:12, 17 березня 2025
Колії метро під час руху поїздів перебувають під напругою у 825 В.
У метрополітені Києва пояснили алгоритм дій, якщо речі впали на колії під час руху поїздів
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На колії столичного метро часом потрапляють особисті речі пасажирів. Наприклад, навушники, телефони, шапки, пластикові картки і гаманці, а в літню пору – навіть шльопанці, але це не привід лізти за ними самостійно.

Як вказують у комунальному підприємстві «Київський метрополітен», колії метро під час руху поїздів перебувають під напругою у 825 В.

Перше і найголовніше: у разі падіння особистих речей слід звертатись до чергового персоналу станції. У жодному разі не діставати їх самостійно.

У випадках, коли ви поспішаєте або ж не бачите працівника на платформі, пасажири можуть зателефонувати або написати у довідковий центр (працює цілодобово, а також є Viber): (044) 238-45-26, 050-448-91-71. Обов’язково зазначити назву станції, напрямок руху поїзда, дату та орієнтовний час.

Як довго очікувати на повернення

Якщо предмет перебуває в доступному місці, а інтервали руху поїздів дають змогу працівнику станції дістати річ за допомогою шальт-штанги – вам його повернуть одразу.

Якщо ж загублені речі дуже дрібні (картки, навушники тощо) або потрапили під контактну рейку, то їх дістануть лише після закінчення руху поїздів, тобто вночі. Наступного дня працівники станції зв’яжуться з пасажиром і повернуть речі.

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Київ метро

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