В метрополитене Киева объяснили алгоритм действий, если вещи упали на пути во время движения поездов

Пути метро во время движения поездов находятся под напряжением в 825 В.

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На пути столичного метро иногда попадают личные вещи пассажиров. Например, наушники, телефоны, шапки, пластиковые карты и кошельки, а в летнее время — даже шлепанцы, но это не повод лезть за ними самостоятельно.

Как указывают в коммунальном предприятии «Киевский метрополитен», пути метро во время движения поездов находятся под напряжением в 825 В.

Первое и самое главное: в случае падения личных вещей нужно обращаться к дежурному персоналу станции. Ни в коем случае не доставать их самостоятельно.

В случаях, когда вы торопитесь или не видите сотрудника на платформе, пассажиры могут позвонить или написать в справочный центр (работает круглосуточно, а также есть Viber): (044) 238-45-26, 050-448-91-71. Обязательно указать название станции, направление движения поезда, дату и ориентировочное время.

Как долго ждать возврата

Если предмет находится в доступном месте, а интервалы движения поездов позволяют сотруднику станции достать вещь с помощью шальт-штанги – вам его вернут сразу.

Если потерянные вещи очень мелкие (карты, наушники и т. д.) или попали под контактный рельс, то их смогут достать только после завершения движения поездов, то есть ночью. На следующий день сотрудники станции свяжутся с пассажиром и вернут вещи.

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