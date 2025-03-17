Главы МИД ЕС не смогли согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро

ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро, но надеется на прогресс в ближайшее время.

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Министры иностранных дел 27 стран Европейского Союза не смогли достичь согласия по пакету помощи Украине на 40 миллиардов евро, но надеются на прогресс в ближайшее время. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По ее словам, инициатива имеет широкую политическую поддержку, и на данном этапе ведутся переговоры относительно деталей.

«Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», - отметила Каллас.

Предлагаемый пакет помощи включает приобретение 2 миллионов снарядов для Украины в 2025 году и поставки средств противовоздушной обороны. Каллас выразила надежду, что около 2 миллиардов евро из этого пакета удастся привлечь через реинвестирование замороженных активов России.

Ранее Каллас предложила план помощи, размер которого будет зависеть от потребностей Украины и возможностей каждой из стран ЕС. Она также признала, что ЕС сталкивается с трудностями в процессе согласования этого плана.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», обещания лидеров ЕС объявить большой пакет военной помощи Украине провалились. Напомним, Европейский совет 6 марта обсуждал, помимо усиления обороноспособности ЕС и плана Урсулы фон дер Ляйен «Перевооружить Европу», новый военный пакет для Украины в размере 20 миллиардов евро. Однако лидерам ЕС не удалось договориться о каких-либо новых обязательствах по укреплению позиции Украины в ближайшем будущем.

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