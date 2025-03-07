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Обещания лидеров ЕС объявить о крупном пакете военной помощи Украине провалились – Politico

11:29, 7 марта 2025
Удалось ли лидерам ЕС на саммите договориться о новом оборонном фонде для Украины в размере 20 млрд евро, чтобы, по словам Урсулы фон дер Ляйен, превратить Украину «в стального дикобраза, которого не смогут переварить потенциальные захватчики».
Обещания лидеров ЕС объявить о крупном пакете военной помощи Украине провалились – Politico
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«Европейский совет вернется к этому вопросу на следующем заседании». Об этом говорится в решении Европейского совета относительно Украины по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе 6 марта.

Напомним, Европейский совет 6 марта обсуждал, помимо усиления обороноспособности ЕС и плана Урсулы фон дер Ляйен «Перевооружить Европу», новый военный пакет для Украины в размере 20 миллиардов евро.

«Европейцы должны превратить Украину в стального дикобраза, которого не смогут переварить потенциальные захватчики», – заявила накануне саммита лидеров ЕС президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Европейский Союз планирует предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере около 20 миллиардов евро», – отмечали СМИ.

Однако в результате в решении Европейского совета было зафиксировано, что ЕС продолжит оказывать поддержку в рамках уже существующих программ, которые привязаны к реформам в Украине.

«Европейский совет рассмотрел работу по предоставлению военной поддержки Украине.
В дополнение к средствам, уже выделенным для Украины на этот год, он приветствует готовность государств-членов срочно активизировать усилия для удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины, в частности поставки систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, обеспечения необходимой подготовки и оборудования для украинских бригад, а также других потребностей, которые могут возникнуть у Украины.
В этом плане подчеркивается важная роль Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

Европейский Совет призывает к быстрому продвижению работы над инициативами, в частности инициативами Высокого представителя, по координации усиления военной поддержки ЕС Украине, включая компонент военных потребностей инициативы G7 ERA», – отмечено в решении Европейского совета.

«Объятия. Фотографии. Обещания продолжать вооружать Украину. Это примерно все, что лидеры Европейского Союза могли предложить Президенту Украины Владимиру Зеленскому на экстренном саммите в Брюсселе в четверг», – отмечает Politico.

Как констатирует издание, лидерам ЕС не удалось договориться о каких-либо новых обязательствах по укреплению позиций Украины в ближайшем будущем.

Как следует из решения по итогам саммита, Европейский Союз в 2025 году предоставит Украине 30,6 миллиарда евро. Однако это будут выплаты по уже предусмотренным программам, которые привязаны к выполнению Украиной реформ. Из этих 30,6 млрд евро – 12,5 млрд евро будут выплачены по программе Ukraine Facility (которая предусматривает предоставление Украине кредитов и грантов за выполнение реформ, в частности судебной), а еще 18,1 миллиарда евро – в рамках инициативы G7 ERA, согласно которой погашение происходит за счет сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов. Напомним, эта программа G7 ERA также привязана к реформам в Украине.

Напомним, недавно послы стран G7 приветствовали принятие Верховной Радой закона 12368-1 о создании в Украине нового высшего административного суда (СОАС и СААС), который предусмотрен планом Ukraine Facility.

Вместе с тем участники саммита в Брюсселе поддержали идею президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об усилении оборонного потенциала ЕС Rearm Europe («Перевооружить Европу») и предложили Совету ЕС рассмотреть возможность привлечения 150 млрд евро кредитных средств на оборонные закупки.

Европейский совет также призвал Комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску действенных решений по вопросу транзита газа, учитывая озабоченность, выраженную Словакией.

«Европейский Совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании», – говорится в итоговом решении по Украине.

Также Европейский совет подчеркнул важность следующих принципов:

  • не может быть переговоров об Украине без Украины;
  • без участия Европы не могут быть переговоры, затрагивающие европейскую безопасность. Безопасность Украины, Европы, трансатлантическая и глобальная безопасность взаимосвязаны;
  • любое перемирие или прекращение огня может иметь место только как часть процесса, ведущего к всеобъемлющему мирному соглашению;
  • любое такое соглашение должно сопровождаться надежными и действенными гарантиями безопасности для Украины, которые будут способствовать сдерживанию будущей российской агрессии;
  • мир должен уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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ЕС Украина

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Обещания лидеров ЕС объявить о крупном пакете военной помощи Украине провалились – Politico

Удалось ли лидерам ЕС на саммите договориться о новом оборонном фонде для Украины в размере 20 млрд евро, чтобы, по словам Урсулы фон дер Ляйен, превратить Украину «в стального дикобраза, которого не смогут переварить потенциальные захватчики».

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