Европейский совет 6 марта обсудит новый военный пакет для Украины в размере 20 млрд евро

После европейского оборонного саммита Президент Франции Эммануэль Макрон заявил газете Le Figaro, что ЕС должен собрать 200 миллиардов евро (208 миллиардов долларов) для усиления своих оборонных возможностей.
Европейский совет соберется 6 марта, чтобы обсудить военный пакет для Украины в размере 20 миллиардов евро и шаги по увеличению расходов на оборону, включая потенциальное ослабление фискальных правил.
Bloomberg отмечает со ссылкой на британского чиновника, что на саммите 2 марта не было достигнуто никакой договоренности о сроках прекращения огня.
«Нам срочно нужно перевооружить Европу», – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам в Лондоне, добавив, что Европе нужен «всплеск» расходов на оборону. «Европейцы должны превратить Украину «в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками», – сказала она.
Возобновление внимания к европейской обороне укрепило валюту ЕС по отношению к доллару, поскольку инвесторы предполагают, что большие оборонные расходы могут стимулировать рост. Евро вырос на 0,4% по отношению к доллару. Польский злотый, румынский лей и скандинавские валюты также выросли. Об этом сообщает Bloomberg.
Европейские акции оборонной промышленности выросли на ранних торгах на Tradegate 6 марта: BAE Systems Plc выросла на 23%, Rheinmetall AG выросла на 19%, Thales SA выросла на 17%, Saab AB выросла на 17%, Dassault Aviation выросла на 16%, Rolls-Royce Plc выросла на 13% и Leonardo SpA выросла на 12%.
Тем временем облигации испытали давление, фьючерсы на немецкие и французские облигации в Азии утром 3 марта упали. Инвесторы опасаются, что увеличение расходов на оборону может привести к росту долговых обязательств по всей Европе.
Как отмечает издание, лидеры континента также сталкиваются с новым давлением по построению более убедительной структуры безопасности как для защиты Украины, так и для подготовки к возможному выходу США из НАТО и других давних обязательств на континенте.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.