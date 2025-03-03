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Европейский совет 6 марта обсудит новый военный пакет для Украины в размере 20 млрд евро

11:39, 3 марта 2025
В целом ЕС планирует собрать 200 миллиардов евро для усиления своих оборонных возможностей, европейские акции оборонной промышленности выросли, а о прекращении огня пока речь не идет – Bloomberg.
Европейский совет 6 марта обсудит новый военный пакет для Украины в размере 20 млрд евро
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После европейского оборонного саммита Президент Франции Эммануэль Макрон заявил газете Le Figaro, что ЕС должен собрать 200 миллиардов евро (208 миллиардов долларов) для усиления своих оборонных возможностей.

Европейский совет соберется 6 марта, чтобы обсудить военный пакет для Украины в размере 20 миллиардов евро и шаги по увеличению расходов на оборону, включая потенциальное ослабление фискальных правил.
Bloomberg отмечает со ссылкой на британского чиновника, что на саммите 2 марта не было достигнуто никакой договоренности о сроках прекращения огня.

«Нам срочно нужно перевооружить Европу», – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен журналистам в Лондоне, добавив, что Европе нужен «всплеск» расходов на оборону. «Европейцы должны превратить Украину «в стального дикобраза, который не переваривается потенциальными захватчиками», – сказала она.

Возобновление внимания к европейской обороне укрепило валюту ЕС по отношению к доллару, поскольку инвесторы предполагают, что большие оборонные расходы могут стимулировать рост. Евро вырос на 0,4% по отношению к доллару. Польский злотый, румынский лей и скандинавские валюты также выросли. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейские акции оборонной промышленности выросли на ранних торгах на Tradegate 6 марта: BAE Systems Plc выросла на 23%, Rheinmetall AG выросла на 19%, Thales SA выросла на 17%, Saab AB выросла на 17%, Dassault Aviation выросла на 16%, Rolls-Royce Plc выросла на 13% и Leonardo SpA выросла на 12%.

Тем временем облигации испытали давление, фьючерсы на немецкие и французские облигации в Азии утром 3 марта упали. Инвесторы опасаются, что увеличение расходов на оборону может привести к росту долговых обязательств по всей Европе.

Как отмечает издание, лидеры континента также сталкиваются с новым давлением по построению более убедительной структуры безопасности как для защиты Украины, так и для подготовки к возможному выходу США из НАТО и других давних обязательств на континенте.

Автор: Наталя Мамченко

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