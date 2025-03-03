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После заявлений Трампа о создании крипторезерва США, стоимость биткоина снова резко выросла

11:41, 3 марта 2025
На этом фоне биткоин поднялся до примерно $93057, по сравнению с $78273 28 февраля.
После заявлений Трампа о создании крипторезерва США, стоимость биткоина снова резко выросла
Источник фото: Pexels
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Биткоин 3 марта подорожал более чем на 20% от минимумов прошлой недели после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах включить его в новый стратегический крипторезерв США. Об этом пишет Reuters.

Трамп написал в посте на Truth Social, что его январский исполнительный указ о цифровых активах предусматривает создание запаса валют, включая биткоин, эфир (ether), XRP, solana и cardano. Ранее эти названия не объявлялись.

«Биткоин и эфир будут в центре этого резерва», – написал он 2 марта.

Этот пост вызвал рост крупнейшей в мире криптовалюты на пятую часть по сравнению с минимумами, которые она показывала, что помогло изменить настроения по отношению к токену, который снижался с середины января из-за разочарования тем, что Трамп не выполнил обещания ослабить регулирование.

На этом фоне биткоин поднялся до примерно $93 057, по сравнению с $78 273 в пятницу.

Эфир вырос на 10% с пятницы и торговался на уровне $2 450, XRP поднялся на 31%, solana – на 15%, а cardano – на 69%.

«Трамп только что дал тот толчок, которого ждали криптотрейдеры», – сказал Мэтт Симпсон, старший рыночный аналитик City Index.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал создание стратегического резерва криптовалют США.

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США криптовалюта

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