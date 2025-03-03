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Решение вопроса присутствия подозреваемого и его защитника во время следственных действий является правом органа досудебного расследования, а не обязанностью, за некоторыми исключениями — Верховный Суд

11:20, 3 марта 2025
Верховный Суд указал, что вопрос о присутствии подозреваемого и его защитника во время проведения следственных действий, за исключением следственных действий, во время которых могут быть ограничены или нарушены права и законные интересы лица, относятся к компетенции органа досудебного расследования, и решение этих вопросов является правом такого органа, а не обязанностью.
Решение вопроса присутствия подозреваемого и его защитника во время следственных действий является правом органа досудебного расследования, а не обязанностью, за некоторыми исключениями — Верховный Суд
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Следователь или прокурор обязаны допустить защитника к проведению следственного действия, а не обеспечить его обязательное участие, за исключением следственных действий, во время которых могут быть ограничены или нарушены права и законные интересы лица. На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 20 января 2025 года по делу №357/12623/21.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по пункту 7 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса.

В кассационной жалобе осужденный указывает, что изъятие личных вещей (признанных впоследствии вещественными доказательствами) во время задержания, осмотр места происшествия и обыск в квартире по месту его проживания были проведены в отсутствие адвоката.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС указал, что системный анализ части 1 статьи 223, части 1 статьи 234, части 1 статьи 236, части 3 статьи 237 УПК свидетельствует о том, что вопрос о присутствии подозреваемого и его защитника во время проведения следственных действий, за исключением следственных действий, во время которых могут быть ограничены или нарушены права и законные интересы лица, относятся к компетенции органа досудебного расследования, и решение этих вопросов является правом такого органа, а не обязанностью.

Как усматривается из приговора, осмотр места происшествия и обыск проводились в отсутствие осужденного и его защитника.

При этом по их результатам были составлены соответствующие протоколы, которые были признаны судом первой инстанции допустимыми и положены в основу обвинительного приговора.

Вместе с тем осужденный не приводит каких-либо доводов, которые бы свидетельствовали о том, что во время указанных следственных действий могли быть ограничены или нарушены его права и законные интересы, а также не указывает данных о том, что защитник, учитывая, что следователь или прокурор обязаны именно допустить защитника к проведению следственного действия, а не обеспечить его обязательное участие, был лишен возможности присутствовать в ходе следственных действий.

Автор: Наталя Мамченко

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Решение вопроса присутствия подозреваемого и его защитника во время следственных действий является правом органа досудебного расследования, а не обязанностью, за некоторыми исключениями — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что вопрос о присутствии подозреваемого и его защитника во время проведения следственных действий, за исключением следственных действий, во время которых могут быть ограничены или нарушены права и законные интересы лица, относятся к компетенции органа досудебного расследования, и решение этих вопросов является правом такого органа, а не обязанностью.

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