Вирішення питання присутності підозрюваного та його захисника під час слідчих дій є правом органу досудового розслідування, а не обов’язком, за деякими винятками — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що питання щодо присутності підозрюваного та його захисника під час проведення слідчих дій, за винятком слідчих дій, під час яких можуть бути обмежені або порушені права та законні інтереси особи, належать до компетенції органу досудового розслідування і вирішення цих питань є правом такого органу, а не обов’язком.

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Слідчий чи прокурор зобов’язані допустити захисника до проведення слідчої дії, а не забезпечити його обов’язкову участь, за винятком слідчих дій, під час яких можуть бути обмежені або порушені права та законні інтереси особи. На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 20 січня 2025 року у справі №357/12623/21.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу.

У касаційній скарзі засуджений зазначає, що вилучення особистих речей (визнаних надалі речовими доказами) під час затримання, огляд місця події та обшук у квартирі за місцем його проживання було здійснено за відсутності адвоката.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС вказав, що системний аналіз ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 234 ч. 1 ст. 236, ч. 3 ст. 237 КПК свідчить про те, що питання щодо присутності підозрюваного та його захисника під час проведення слідчих дій, за винятком слідчих дій, під час яких можуть бути обмежені або порушені права та законні інтереси особи, належать до компетенції органу досудового розслідування і вирішення цих питань є правом такого органу, а не обов’язком.

Як убачається з вироку, огляд місця події та обшук здійснювалися за відсутністю засудженого та його захисника.

При цьому за їх результатами було складено відповідні протоколи, які були визнані судом першої інстанції допустимими та покладені в основу обвинувального вироку.

Разом з тим, засуджений не наводить будь-яких доводів, які б свідчили про те, що під час вказаних слідчих дій могли бути обмежені або порушені його права і законні інтереси, а також не вказує даних про те, що захисник, з огляду на те, що слідчий чи прокурор зобов’язані саме допустити захисника до проведення слідчої дії, а не забезпечити його обов’язкову участь, був позбавлений можливості бути присутнім у ході слідчих дій.

Автор: Наталя Мамченко

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