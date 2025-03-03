У Кременчуцькому ТЦК раптово помер чоловік після проходження ВЛК — що відомо

Стан здоров’я військовозобов’язаного різко погіршився — він зблід і втратив свідомість, реанімація не допомогла.

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У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки раптово помер чоловік. Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК.

Вказується, що 2 березня близько 10:20 до Кременчуцького районного ТЦК поліція доставила військовозобов’язаного чоловіка 1977 року народження. Після уточнення військовооблікових даних він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. У подальшому він лишився в ТЦК, очікуючи відправлення до навчального центру.

«Близько 17:40 його стан здоров’я різко погіршився — він зблід і втратив свідомість, особовим складом ТЦК та СП було викликано швидку допомогу та реанімобіль. На жаль реанімаційні заходи результатів не дали і о 18:30 було констатовано смерть», — розповіли в ТЦК.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції. «За попередніми результатами її роботи порушень в роботі ТЦК та СП не виявлено, заходи фізичного впливу не застосовувались, тілесних ушкоджень у померлого громадянина немає», — йдеться у повідомленні.

За даними медиків помер він від гострої серцевої недостатності.

Керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин. Слідчі дії тривають.

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