В Кременчугском ТЦК внезапно умер мужчина после прохождения ВЛК — что известно

Состояние здоровья военнообязанного резко ухудшилось — он побледнел и потерял сознание, реанимация не помогла.

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В Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки внезапно скончался мужчина. Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК.

Указывается, что 2 марта около 10:20 в Кременчугский районный ТЦК полиция доставила военнообязанного мужчину 1977 года рождения. После уточнения военно-учетных данных он прошел ВЛК, которая сочла его годным к военной службе. В дальнейшем он остался в ТЦК, ожидая отправки в учебный центр.

«Около 17:40 его состояние здоровья резко ухудшилось — оно побледнело и потеряло сознание, личным составом ТЦК и СП была вызвана скорая помощь и реанимобиль. К сожалению, реанимационные меры результатов не дали и в 18:30 была констатирована смерть», — рассказали в ТЦК.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. «По предварительным результатам ее работы нарушения в работе ТЦК и СП не выявлены, меры физического воздействия не применялись, телесных повреждений у умершего гражданина нет», — говорится в сообщении.

По данным медиков, умер он от острой сердечной недостаточности.

Руководство ТЦК и СП назначило служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств. Следственные действия продолжаются.

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