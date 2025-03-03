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Сухопутные войска ВСУ подтвердили удар РФ по одному из полигонов — есть погибшие и раненые военные

11:05, 3 марта 2025
Сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия, — прокомментировал удар РФ по полигону командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый.
Сухопутные войска ВСУ подтвердили удар РФ по одному из полигонов — есть погибшие и раненые военные
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил факт российского удара по полигону, на котором находились украинские военные. Вероятно, речь идет о полигоне "Новомосковский" возле села Черкасское Днепропетровской области - об этом писали СМИ и украинские военные в соцсетях.

Ракетный удар был нанесен 1 марта и целью стало одно из подразделений Сухопутных войск. Есть погибшие и раненые. Точное количество – неизвестно.

"Трагедия на полигоне – это ужасное последствие вражеского удара. Война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем", – написал Драпатый в соцсети.

Он добавил, что идет расследование обстоятельств трагедии. Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования.

"Ждал первые данные, чтобы не быть голословным, и теперь должен предупредить: каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами", - добавил командующий.

Драпатый отметил, что мы являемся свидетелями "несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков", и призвал генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия

"Я буду требовать строжайшего наказания. Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, самоутверждающихся не в бою, а угнетая подчиненных, - все они позорят Вооруженные Сил Украины", – добавил командующий Сухопутными войсками.

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рф ВСУ ракетный удар

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