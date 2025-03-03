Пятая часть кандидатов, обращающихся в центры рекрутинга украинской армии, – женщины

Количество кандидатов, начавших процесс вступления в войска в феврале, составило 772 человека.

Источник фото: Минобороны

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Как отчитываются в Минобороны, в феврале в центры рекрутинга украинской армии обратилось 5 341 человек, в том числе 1 098 – за последнюю неделю месяца.

Указывается, что количество кандидатов, начавших процесс вступления в войска в феврале, составило 772 человека. В целом, за период работы центров этот показатель увеличился до 8 881 кандидата.

При этом выросла доля женщин: теперь это 21%, или 1 830 человек, от общего количества кандидатов в Силы обороны. Больше всего женщин в процентном соотношении обращались в:

Виннице (44%);

Черновцах (43%);

Хмельницкой области (41%).

В целом, с начала работы центров специалисты предоставили консультации 43 464 гражданам.

Отметим, что в прошлом месяце был открыт новый центр рекрутинга украинской армии в Борисполе, теперь сеть насчитывает 49 центров, включая 1, работающий в онлайн-режиме на всей территории Украины.

В центрах рекрутинга украинской армии не вручаются повестки, а все консультации предоставляются конфиденциально. В них предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в том числе в:

Вооруженных Силах Украины;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной с лужбе;

лужбе; СБУ.

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