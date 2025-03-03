Может ли отец взять социальный отпуск, если мать находится в отпуске по уходу за ребенком

Социальный отпуск для отца возможен, даже если мать находится в отпуске по уходу за ребенком.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, имеет ли отец право воспользоваться социальной отпуском, если жена находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

В соответствии со статьей 182¹ КЗоТ Украины и статьей 19 Закона «Об отпусках» от 15.11.1996 № 504/96-ВР ежегодно предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней (статья 73 КЗоТ Украины):

одному из родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 15 лет, или ребенка с инвалидностью, или усыновивших ребенка;

матери (отцу) лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, воспитывающему их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении);

лицу, оформившему опеку над ребенком или лицом с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком» от 15.04.2021 № 1401-IX, вступившим в силу с 9.05.2021, были внесены изменения в вышеуказанные статьи. Таким образом, отпуск предоставляется одному из родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 15 лет, без обязательного условия работы», – говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что право на такой отпуск имеет один из родителей при условии, что другой в текущем календарном году не воспользовался своим правом на этот отпуск.

Таким образом, один из супругов может воспользоваться социальной отпуском, несмотря на факт пребывания другого в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.