Что празднуют 3 марта и какие памятные события произошли в этот день

В Украине и в мире отмечают День писателя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 3 марта, в Украине и мире отмечают Международный день писателя. Это профессиональный праздник авторов, литераторов и всех, кто посвятил себя слову. Праздник был основан Международным ПЭН-клубом (PEN International) в 1986 году.

Также 3 марта – Международный день ирландского виски. Это неофициальный праздник, посвященный ирландскому виски — одному из старейших и известных видов виски в мире.

Кроме того, сегодня празднуют Всемирный день тенниса. Выпадает на первый понедельник марта. Это международный праздник, посвященный популяризации тенниса, развитию этого вида спорта среди молодежи и привлечению новых игроков. Всемирный день тенниса был начат Международной федерацией тенниса (ITF) 2013 года.

Сегодня исполняется 159 лет со дня основания в Киеве Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого.

Верующие чтят память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

Памятные события:

1915 год — в Нью-Йорке проходит премьера величайшего немого фильма всех времен и народов — "Рождение нации" режиссера Дэвида Гриффита;

1917 год — 3-4 марта в Киеве организуют Украинский Центральный Совет (УЦР);

1918 год — согласно Берестейскому миру советская Россия признает независимость Украины;

1921 год — Польша и Румыния подписывают в Бухаресте договор о военном союзе против России;

1923 год — выходит первый номер нью-йоркского журнала "Time";

1924 год — в Турции отменяют Османскую династию, халифат, другие религиозные органы власти и начинают светские реформы;

1931 год — президент США Гувер утвердил решение Конгресса США считать стихотворение "Звездно-полосатый флаг", написанное в 1814 году Фрэнсисом Ки под влиянием событий англо-американской войны 1812 года и положенное впоследствии на мелодию популярной английской песни "To Anacreon in Heaven";

1938 год — в Саудовской Аравии бурильщики Standard Oil Company (California) обнаруживают большой источник сырой нефти;

1945 год — во Львове начинает работу Областная государственная картинная галерея;

1991 год — в Латвии и Эстонии проходят референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР;

1994 год — Украина и США подписывают договор о дружбе и сотрудничестве;

2005 год — Стив Фоссетт осуществляет первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 год — объявляют о первом подтвержденном случае коронавирусной болезни 2019 в Украине;

2022 год – Грузия официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.