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Что празднуют 3 марта и какие памятные события произошли в этот день

10:43, 3 марта 2025
В Украине и в мире отмечают День писателя.
Что празднуют 3 марта и какие памятные события произошли в этот день
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В понедельник, 3 марта, в Украине и мире отмечают Международный день писателя. Это профессиональный праздник авторов, литераторов и всех, кто посвятил себя слову. Праздник был основан Международным ПЭН-клубом (PEN International) в 1986 году. 

Также 3 марта – Международный день ирландского виски. Это неофициальный праздник, посвященный ирландскому виски — одному из старейших и известных видов виски в мире.

Кроме того, сегодня празднуют Всемирный день тенниса. Выпадает на первый понедельник марта. Это международный праздник, посвященный популяризации тенниса, развитию этого вида спорта среди молодежи и привлечению новых игроков. Всемирный день тенниса был начат Международной федерацией тенниса (ITF) 2013 года.

Сегодня исполняется 159 лет со дня основания в Киеве Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого.

Верующие чтят память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

Памятные события:

  • 1915 год — в Нью-Йорке проходит премьера величайшего немого фильма всех времен и народов — "Рождение нации" режиссера Дэвида Гриффита;
  • 1917 год — 3-4 марта в Киеве организуют Украинский Центральный Совет (УЦР);
  • 1918 год — согласно Берестейскому миру советская Россия признает независимость Украины;
  • 1921 год — Польша и Румыния подписывают в Бухаресте договор о военном союзе против России;
  • 1923 год — выходит первый номер нью-йоркского журнала "Time";
  • 1924 год — в Турции отменяют Османскую династию, халифат, другие религиозные органы власти и начинают светские реформы;
  • 1931 год — президент США Гувер утвердил решение Конгресса США считать стихотворение "Звездно-полосатый флаг", написанное в 1814 году Фрэнсисом Ки под влиянием событий англо-американской войны 1812 года и положенное впоследствии на мелодию популярной английской песни "To Anacreon in Heaven";
  • 1938 год — в Саудовской Аравии бурильщики Standard Oil Company (California) обнаруживают большой источник сырой нефти;
  • 1945 год — во Львове начинает работу Областная государственная картинная галерея;
  • 1991 год — в Латвии и Эстонии проходят референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР;
  • 1994 год — Украина и США подписывают договор о дружбе и сотрудничестве;
  • 2005 год — Стив Фоссетт осуществляет первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer;
  • 2020 год — объявляют о первом подтвержденном случае коронавирусной болезни 2019 в Украине;
  • 2022 год – Грузия официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.

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