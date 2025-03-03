Що святкують 3 березня та які пам’ятні події сталися цього дня

В Україні та світі відзначають День письменника.

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У понеділок, 3 березня, в Украіні та світі відзначають Міжнародний день письменника. Це професійне свято авторів, літераторів і всіх, хто присвятив себе слову. Свято було засноване Міжнародним ПЕН-клубом (PEN International) 1986 року.

Також 3 березня Міжнародний день ірландського віскі. Це неофіційне свято, присвячене ірландському віскі — одному з найстаріших і найвідоміших видів віскі у світі.

Крім цього, сьогодні святкують Всесвітній день тенісу. Припадає на перший понеділок березня. Це міжнародне свято, присвячене популяризації тенісу, розвитку цього виду спорту серед молоді та залученню нових гравців. Всесвітній день тенісу було започатковано Міжнародною федерацією тенісу (ITF) 2013 року.

Сьогодні також виповнюється 159 років від дня заснування в Києві Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска.

Пам’ятні події:

1915 рік — у Нью-Йорку проходить прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів — "Народження нації" режисера Девіда Гріффіта;

1917 рік — 3-4 березня у Києві організовують Українську Центральну Раду (УЦР);

1918 рік — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнає незалежність України;

1921 рік — Польща і Румунія підписують у Бухаресті договір про військовий союз проти Росії;

1923 рік — виходить друком перший номер нью-йоркського часопису "Time";

1924 рік — у Туреччині скасовують Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочинають світські реформи;

1931 рік — президент США Гувер затвердив рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні "To Anacreon in Heaven", офіційним гімном США;

1938 рік — у Саудівській Аравії бурильники Standard Oil Company (California) виявляють велике джерело сирої нафти;

1945 рік — у Львові розпочинає роботу Обласна державна картинна галерея;

1991 рік — у Латвії та Естонії відбувається референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР;

1994 рік — Україна й США підписують договір про дружбу і співпрацю;

2005 рік — Стів Фоссетт здійснює перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі на літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 рік — оголошують про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби 2019 в Україні;

2022 рік — Грузія офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

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