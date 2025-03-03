Верховний Суд підтвердив право ветерана війни на звільнення від сплати судового збору у справах щодо соціального захисту

Право військовослужбовця на звільнення від сплати судового збору – позиція Верховного Суду.

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Верховний Суд розглянув касаційну скаргу фізичної особи на ухвалу Сьомого апеляційного адміністративного суду у справі, якою відмовлено у звільненні від сплати судового збору за подання апеляційної скарги. Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу на продовження розгляду, підтвердивши, що ветерани війни звільняються від судових витрат у справах соціального захисту.

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії територіального управління Пенсійного фонду України щодо невиплати індексації пенсії з 1 травня 2020 року та зобов’язати здійснити відповідні виплати. Суд першої інстанції ухвалою повернув позовну заяву позивачеві в частині позовних вимог. Не погодившись з ухвалою суду першої інстанції, фізична особа звернулася з апеляційною скаргою, але суд апеляційної інстанції залишив її без руху через несплату судового збору, не визнавши позивача звільненим від його сплати, та в подальшому повернув таку скаргу заявнику.

Верховний Суд визнав, що суд апеляційної інстанції неправильно застосував положення пункту 13 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" та частини другої статті 22 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Суд наголосив, що ветерани війни звільняються від судових витрат у справах, які стосуються їхнього соціального захисту, включаючи питання пенсійного забезпечення.

Суд дійшов висновку, що апеляційний суд неправильно тлумачив критерії звільнення від сплати судового збору. Внаслідок цього позивач був позбавлений можливості реалізувати своє право на апеляційний перегляд.

Верховний Суд зазначив, що покладення судового збору на ветерана війни у справі, предмет спору у якій стосується його соціального захисту, є надмірним тягарем та обмежує доступ до правосуддя.

Верховний Суд постановив, що ветерани війни звільняються від сплати судового збору не лише у справах, пов’язаних із набуттям цього статусу, а й у будь-яких справах, які стосуються їхніх соціальних прав, зокрема пенсійного забезпечення. Відповідно, Суд скасував ухвалу Сьомого апеляційного адміністративного суду та направив справу на подальший розгляд.

Основні правові висновки Верховного Суду:

Ветерани війни звільняються від сплати судового збору у справах соціального захисту, зокрема щодо пенсійного забезпечення, відповідно до пункту 13 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" та частини другої статті 22 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Вимога суду щодо сплати судового збору в таких справах може створити надмірний тягар для позивача, що суперечить принципу ефективного доступу до правосуддя.

Постанова Верховного Суду від 29 січня 2025 року у справі №600/3723/24-а (адміністративне провадження №К/990/36520/24).

Автор: Наталя Мамченко

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