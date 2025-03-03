ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю з Дніпра Ігоря Кондрашова, який привласнив орендовану квартиру

Суддя Бабушкінського райсуду підозрюється у незаконному заволодінні квартирою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя до 20 квітня 2025 року відсторонила від здійснення правосуддя суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це інформує ВРП.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі правоохоронці викрили суддю, який привласнив орендовану квартиру.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 190, частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; у поданні завідомо підроблених доказів, вчиненому з корисливих мотивів (введенні в оману суду).

25 лютого 2025 року Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою вказаного судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська.

«Зважаючи на обґрунтованість наведених у клопотанні ризиків, Вища рада правосуддя частково задовольнила вказане клопотання та тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя», — вказали у ВРП.

За даними ЗМІ, йдеться про суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Ігоря Кондрашова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.