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ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю з Дніпра Ігоря Кондрашова, який привласнив орендовану квартиру

10:58, 3 березня 2025
Суддя Бабушкінського райсуду підозрюється у незаконному заволодінні квартирою.
ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю з Дніпра Ігоря Кондрашова, який привласнив орендовану квартиру
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Вища рада правосуддя до 20 квітня 2025 року відсторонила від здійснення правосуддя суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це інформує ВРП.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі правоохоронці викрили суддю, який привласнив орендовану квартиру.

 

Суддя підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 190, частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; у поданні завідомо підроблених доказів, вчиненому з корисливих мотивів (введенні в оману суду).

25 лютого 2025 року Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою вказаного судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська.

«Зважаючи на обґрунтованість наведених у клопотанні ризиків, Вища рада правосуддя частково задовольнила вказане клопотання та тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя», — вказали у ВРП.

За даними ЗМІ, йдеться про суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Ігоря Кондрашова.

 

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