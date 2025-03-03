Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО буде означати, що він виконав свою місію і може йти з посади.

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Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в аеропорту Стенстед після візиту до Великої Британії повідомив, що членство України в НАТО і завершення війни буде означати, що він виконав свою місію і може йти з посади.

«Якщо мене міняти, … то зараз це буде непросто. Мало просто провести вибори, треба мене (до них) ще й не допустити. Це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю (свою посаду) на (членство України в) НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО, і війна закінчилася, значить я виконав свою місію», – вказав Зеленський.

Також він висловився про тиск з боку міжнародних партнерів, які, за його словами, можуть намагатися впливати на рішення України. Він розкритикував такі підходи, зазначивши, що вони суперечать демократичним принципам.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за заяву, що вибори мають відбутися після завершення війни, а сьогодні їх організувати неможливо.

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