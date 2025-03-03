На Кіровоградщині судитимуть керівника лісництва за незаконну вирубку дерев на мільйони гривень

Лише за три місяці в Знамʼянському лісництві було незаконно зрубано дуби, граби, ясени, липи та клени на суму понад 11 мільйонів гривень.

Фото: ДБР

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На Кіровоградщині судитимуть керівника Знам’янського лісництва, який організував незаконну вирубку лісу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідством встановлено, що лише за три місяці 2023 року в Знамʼянському лісництві було незаконно зрубано дуби, граби, ясени, липи та клени на суму понад 11 мільйонів гривень.

ДБР вказує, що посадовець не вжив заходів для запобігання вирубкам і не повідомив про це правоохоронні органи.

Наразі він звільнений із займаної посади та обвинувачується у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

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