В Кировоградской области будут судить руководителя лесничества за незаконную вырубку деревьев на миллионы гривен

Только за три месяца в Знаменском лесничестве были незаконно срублены дубы, грабы, ясени, липы и клены на сумму более 11 миллионов гривен.

Фото: ГБР

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На Кировоградщине будут судить руководителя Знаменского лесничества, который организовал незаконную вырубку леса. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что всего за три месяца 2023 года в Знаменском лесничестве незаконно вырубили дубы, грабы, ясеня, липы и клены на сумму более 11 миллионов гривен.

ГБР указывает, что должностное лицо не приняло мер для предотвращения вырубки и не сообщило об этом правоохранительным органам.

В настоящее время он уволен с занимаемой должности и обвиняется в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Принимаются меры для возмещения ущерба, нанесенного государству.

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