В Кировоградской области будут судить руководителя лесничества за незаконную вырубку деревьев на миллионы гривен

На Кировоградщине будут судить руководителя Знаменского лесничества, который организовал незаконную вырубку леса. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Следствие установило, что всего за три месяца 2023 года в Знаменском лесничестве незаконно вырубили дубы, грабы, ясеня, липы и клены на сумму более 11 миллионов гривен.
ГБР указывает, что должностное лицо не приняло мер для предотвращения вырубки и не сообщило об этом правоохранительным органам.
В настоящее время он уволен с занимаемой должности и обвиняется в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Принимаются меры для возмещения ущерба, нанесенного государству.
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