До соглашения о завершении войны «еще очень и очень далеко», — Зеленский

Ни одна сторона не начала реальных процессов согласования условий завершения войны, отметил Президент Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение о завершении войны в Украине пока остается далекой перспективой.

По его словам, пока есть только первые шаги, и ни одна из сторон не начала реальные процессы согласования условий завершения войны.

«Мы сегодня говорим о первых шагах, и потому пока их не будет на бумаге, я не хотел бы о них слишком подробно говорить. До соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Никто все эти шаги не предпринял», – сказал Зеленский в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Британию.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не согласится с оккупацией своих территорий Россией и будет продолжать добиваться надежных гарантий безопасности от международных партнеров.

Напомним, Владимир Зеленский убежден, что даже после напряженных переговоров в Овальном кабинете еще есть шанс возобновить конструктивные отношения с президентом США Дональдом Трампом.

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