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Звезда фильмов «Убить Билла» Дэрил Анна со сцены «Оскара» сказала «Слава Украине», видео

09:55, 3 марта 2025
Дэрил Ханна привлекла внимание к Украине со сцены Оскара-2025.
Звезда фильмов «Убить Билла» Дэрил Анна со сцены «Оскара» сказала «Слава Украине», видео
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В воскресенье, 2 марта, прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар". Один из самых ярких моментов произошел, когда актриса Дэрил Ханна, известная по роли в фильме "Убить Билла", произнесла со сцены слова "Слава Украине".

"Слава Украине! Вот кто действительно самые крутые", - сказала она сразу, как вышла на сцену.

Ее задача на сцене "Оскара" заключалась в том, чтобы объявить победителя в номинации "Лучший монтаж". Победителем стал комедийно-драматический фильм американского режиссера Шона Бейкера "Анора" о любви сына российского олигарха к стриптизерше.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» публиковала полный список лауреатов премии Оскар-2025.

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