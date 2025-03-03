Владимир Зеленский заявил, что все еще может спасти отношения с Дональдом Трампом

Президент Зеленский считает, что важные обсуждения должны проводиться за закрытыми дверями.

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Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что даже после напряженных переговоров в Овальном кабинете еще есть шанс возобновить конструктивные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил по итогам саммита по Украине в Лондоне, передает Reuters.

Зеленский считает, что Соединенные Штаты не прекратят поддержку Украины. Он объяснил это тем, что США как ключевой игрок цивилизованного мира не будут способствовать режиму Путина. В то же время он подчеркнул, что готов к возможным вызовам и трудностям, которые могут возникнуть.

«Что касается спасения отношений, я думаю, что наши отношения продолжатся... Я не думаю, что это правильно, когда такие обсуждения полностью открыты. Формат произошедшего я не думаю, что это принесло что-то положительное или дополнительное нам как партнерам», - сказал Владимир Зеленский.

Говоря о соглашении о полезных ископаемых, Президент заявил, что по-прежнему готов подписать его из США.

По мнению украинского лидера, США тоже будут к этому готовы.

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