В Лос-Анджелесе объявили победителей 97-го «Оскар» — полный список лауреатов премии

Лента «Анора» Шона Бейкера получила «Оскар» за лучший фильм.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь с 2 на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар-2025".

В этом году победителем в самой престижной категории "Лучший фильм" стала картина "Анора". Творческая команда фильма получила сразу пять "Оскаров": помимо награды за лучший фильм, также за "Лучшую режиссуру", "Лучшую женскую роль", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж".

Документальный фильм о войне в Украине "Фарфоровая война", номинированный в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", не одержал победу в своей номинации.

Звание лучшего актёра завоевал Эдриен Броуди за главную роль в фильме "Бруталист".

Лучшим анимационным полнометражным фильмом признан "Поток. Последний кот на Земле", а лучшей короткометражной анимацией – "В тени кипариса".

Техническую награду за "Лучший звук" получила "Дюна: Часть вторая", а в категории "Лучшая песня к фильму" победила композиция "El Mal" из "Эмилии Перес".

Полный список победителей 97-й премии "Оскар":

Лучший фильм: "Анора" (Алекс Коко, Саманта Кван и Шон Бейкер)

Лучшая режиссура: Шон Бейкер ("Анора")

Лучшая мужская роль: Эдриен Броуди ("Бруталист")

Лучшая женская роль: Майки Мэдисон ("Анора")

Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин ("Настоящая боль")

Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Лучший оригинальный сценарий: "Анора" (Шон Бейкер)

Лучший адаптированный сценарий: "Конклав" (Питер Строхан)

Лучший анимационный полнометражный фильм: "Поток. Последний кот на Земле"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "В тени кипариса"

Лучший международный художественный фильм: "Я все еще здесь"

Лучший документальный полнометражный фильм: "Нет другой земли"

Лучший документальный короткометражный фильм: "Единственная девушка в оркестре"

Лучший игровой короткометражный фильм: "Я не робот"

Лучшая музыка к фильму: "Бруталист" (Дэниел Блумберг)

Лучшая песня к фильму: "El Mal" ("Эмилия Перес")

Лучший звук: "Дюна: Часть вторая" (Гарет Джон, Ричард Кинг, Рон Бартлетт, Дуг Хемфилл)

Лучшая работа художника-постановщика: "Wicked: Чародейка" (Натан Кроули, Ли Сандейлс)

Лучшая операторская работа: "Бруталист" (Лол Кроули)

Лучший грим и прически: "Субстанция" (Пьер-Оливье Персен, Стефани Гийон, Мэрилин Скарселли)

Лучший дизайн костюмов: "Wicked: Чародейка" (Пол Тейзвелл)

Лучший монтаж: "Анора" (Шон Бейкер)

Лучшие визуальные эффекты: "Дюна: Часть вторая" (Пол Ламберт, Стивен Джеймс, Рис Солкомб, Герд Нефцер).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.