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В Лос-Анджелесе объявили победителей 97-го «Оскар» — полный список лауреатов премии

09:18, 3 марта 2025
Лента «Анора» Шона Бейкера получила «Оскар» за лучший фильм.
В Лос-Анджелесе объявили победителей 97-го «Оскар» — полный список лауреатов премии
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В ночь с 2 на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар-2025".

В этом году победителем в самой престижной категории "Лучший фильм" стала картина "Анора". Творческая команда фильма получила сразу пять "Оскаров": помимо награды за лучший фильм, также за "Лучшую режиссуру", "Лучшую женскую роль", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж".

Документальный фильм о войне в Украине "Фарфоровая война", номинированный в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", не одержал победу в своей номинации.

Звание лучшего актёра завоевал Эдриен Броуди за главную роль в фильме "Бруталист".

Лучшим анимационным полнометражным фильмом признан "Поток. Последний кот на Земле", а лучшей короткометражной анимацией – "В тени кипариса".

Техническую награду за "Лучший звук" получила "Дюна: Часть вторая", а в категории "Лучшая песня к фильму" победила композиция "El Mal" из "Эмилии Перес".

Полный список победителей 97-й премии "Оскар":

  • Лучший фильм: "Анора" (Алекс Коко, Саманта Кван и Шон Бейкер)
  • Лучшая режиссура: Шон Бейкер ("Анора")
  • Лучшая мужская роль: Эдриен Броуди ("Бруталист")
  • Лучшая женская роль: Майки Мэдисон ("Анора")
  • Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин ("Настоящая боль")
  • Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана ("Эмилия Перес")
  • Лучший оригинальный сценарий: "Анора" (Шон Бейкер)
  • Лучший адаптированный сценарий: "Конклав" (Питер Строхан)
  • Лучший анимационный полнометражный фильм: "Поток. Последний кот на Земле"
  • Лучший анимационный короткометражный фильм: "В тени кипариса"
  • Лучший международный художественный фильм: "Я все еще здесь"
  • Лучший документальный полнометражный фильм: "Нет другой земли"
  • Лучший документальный короткометражный фильм: "Единственная девушка в оркестре"
  • Лучший игровой короткометражный фильм: "Я не робот"
  • Лучшая музыка к фильму: "Бруталист" (Дэниел Блумберг)
  • Лучшая песня к фильму: "El Mal" ("Эмилия Перес")
  • Лучший звук: "Дюна: Часть вторая" (Гарет Джон, Ричард Кинг, Рон Бартлетт, Дуг Хемфилл)
  • Лучшая работа художника-постановщика: "Wicked: Чародейка" (Натан Кроули, Ли Сандейлс)
  • Лучшая операторская работа: "Бруталист" (Лол Кроули)
  • Лучший грим и прически: "Субстанция" (Пьер-Оливье Персен, Стефани Гийон, Мэрилин Скарселли)
  • Лучший дизайн костюмов: "Wicked: Чародейка" (Пол Тейзвелл)
  • Лучший монтаж: "Анора" (Шон Бейкер)
  • Лучшие визуальные эффекты: "Дюна: Часть вторая" (Пол Ламберт, Стивен Джеймс, Рис Солкомб, Герд Нефцер).

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США фильм

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