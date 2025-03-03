Некоторые страны Европы поддерживают продолжение войны в Украине, — Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в Европе предлагают продолжать войну еще год, чтобы ослабить РФ.

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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что некоторые страны Европы выступают за продление войны в Украине еще на год. Однако в США считает такой подход нереалистичным, сообщил Рубио в интервью CNN.

Глава Госдепа рассказал, что европейцы предлагают еще год воевать до того момента, пока Россия сама не начнет умолять о мире.

Рубио сказал, что Дональд Трамп такой политики не поддерживает, и отметил, что мирного плана Европа на данный момент нет.

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