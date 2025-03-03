Деякі країни Європи підтримують продовження війни в Україні, — Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що в Європі пропонують продовжувати війну ще рік, щоб послабити РФ.

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Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що деякі країни Європи виступають за продовження війни в Україні ще на рік. Проте у США вважають такий підхід нереалістичним, повідомив Рубіо в інтерв'ю CNN.

Глава Держдепу розповів, що європейці пропонують ще рік вювати до того моменту, поки Росія сама не почне благати про мир.

Рубіо сказав, що президент США Дональд Трамп такої політики не підтримує, і зазначив, що мирного плану Європа на даний момент не має.

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