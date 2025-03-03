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Місячне перемир'я «в повітрі, морі та енергетиці» — який план для досягнення миру в Україні пропонують Макрон і Стармер

08:48, 3 березня 2025
Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер пропонують встановити перемир'я в Україні на один місяць.
Місячне перемир'я «в повітрі, морі та енергетиці» — який план для досягнення миру в Україні пропонують Макрон і Стармер
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Французький президент Еммануель Макрон спільно з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером розробляє узгоджений план, спрямований на встановлення миру в Україні. Про це повідомляє Le Figaro.

Однією з основних ініціатив Макрона є пропозиція місячного перемир'я, яке охоплює повітряний простір, морські акваторії та енергетичну інфраструктуру України. Він ставить на перше місце європейські ініціативи у процесі мирного врегулювання конфлікту, прагнучи не допустити, щоб Європа опинилася в тіні нової угоди між США та РФ.

Макрон додав, що розгортання наземних військ для забезпечення миру відбудеться пізніше.

"У найближчі тижні європейських військ на українській землі не буде. Питання полягає в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати досягти доступного перемир'я, з переговорами, які триватимуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортання", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер анонсував нову зустріч з президентом США Дональдом Трампом стосовно мирного угоди щодо України. Також він додав, що Британія й Франція розроблять план припинення бойових дій в Україні.

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