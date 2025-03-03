Дмитро Комаров розлучається з дружиною «Міс Україна-2016» Олександрою Кучеренко після 6 років шлюбу

41-річний Дмитро Комаров розлучається з 27-річною дружиною Олександрою Кучеренко.

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Ведучий програми "Світ навиворіт" журналіст Дмитро Комаров та "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко розлучаються після 6 років шлюбу.

Чутки про розставання пари, які ходили в мережі вже деякий час, підтверджує наявність справи про розірвання шлюбу в Єдиному держреєстрі судових рішень. Ініціатором розлучення виступає 41-річний Дмитро.

Поки Комаров та 27-річна Кучеренко не коментували інформацію про розлучення.

Дмитро Комаров познайомився з моделлю Кучеренко у 2016 році на конкурсі краси. Вони почали зустрічатися, але дуже довго приховували свої стосунки. Пара таємно одружилася, а потім обвінчалася, у 2019 році.

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