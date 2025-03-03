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Дмитрий Комаров разводится с супругой «Мисс Украина-2016» Александрой Кучеренко после 6 лет брака

08:40, 3 марта 2025
41-летний Дмитрий Комаров разводится с 27-летней супругой Александрой Кучеренко.
Дмитрий Комаров разводится с супругой «Мисс Украина-2016» Александрой Кучеренко после 6 лет брака
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Ведущий программы "Мир наизнанку" журналист Дмитрий Комаров и "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко разводятся после 6 лет брака.

Слухи о расставании пары, которые ходили в сети уже некоторое время, подтверждает наличие дела о расторжении брака в Едином госреестре судебных решений. Инициатором развода выступает 41-летний Дмитрий.

Пока Комаров и 27-летняя Кучеренко не комментировали информацию о разводе.

Дмитрий Комаров познакомился с моделью Кучеренко в 2016 году на конкурсе красоты. Они стали встречаться, но очень долго скрывали свои отношения. Пара тайно вышла замуж, а затем обвенчалась, в 2019 году.

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