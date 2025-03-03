Европейские миротворцы пока не будут направлены в Украину, — Макрон

Европейский миротворческий контингент не появится в Украине в ближайшее время, – отметил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Европейский миротворческий контингент не появится в Украине в ближайшие недели, это произойдет только после подписания мирного договора. Об этом в интервью газете Le Figaro заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он добавил, что в случае достижения прекращения огня будет очень сложно проверить, что линия фронта соблюдается. Поэтому Франция и Великобритания готовы к развертыванию войск только на определенном этапе.

"Вопрос состоит в том, как мы используем это время, чтобы попытаться получить доступное перемирие, переговоры, которые продлятся несколько недель, а затем, после подписания мира, развертывания [войск]", - сказал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что Европа стремится к миру, но не любой ценой.

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