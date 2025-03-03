Європейські миротворці поки не будуть направлені до України, — Макрон

Європейський міротворчий контингент не з'явиться в Україні найближчим часом, — зазначив президент Франції Емманюель Макрон.

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Європейський миротворчий контингент не з'явиться в Україні найближчими тижнями, це відбудеться лише після підписання мирного договору. Про це в інтерв'ю газеті Le Figaro заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Він додав, що у разі досягнення припинення вогню буде дуже важко перевірити, що лінія фронту дотримується. Тому Франція і Велика Британія готові до розгортання військ лише на певному етапі.

"Питання полягає в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати отримати доступне перемир'я, переговори, які триватимуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортання [військ]"., - сказав Макрон.

Президент Франції підкреслив, що Європа прагне миру, але не за будь-яку ціну.

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