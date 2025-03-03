Трамп 3 березня обговорить подальші заходи щодо допомоги Україні

На нараді, в якій візьмуть участь держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет, планується розгляд низки питань щодо України.

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У Вашингтоні представник адміністрації президента США Дональда Трампа повідомив, що 3 березня американський лідер зустрінеться зі своїми головними помічниками з національної безпеки, включаючи держсекретаря Марко Рубіо та міністра оборони Піта Хегсета, щоб розглянути подальші заходи щодо допомоги Україні. Про це пише NYT.

За словами чиновника, на нараді обговорять можливе призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включаючи останні постачання боєприпасів та обладнання, дозволені та сплачені за адміністрації Джо Байдена.

Нагадаємо, міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що Вашингтон не надасть Україні фінансову допомогу доти, доки Президент Володимир Зеленський не приїде з миром.

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