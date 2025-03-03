Трамп 3 марта обсудит дальнейшие мероприятия по помощи Украине

На совещании, в котором примут участие госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, планируется рассмотрение ряда вопросов по Украине.

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В Вашингтоне представитель администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что 3 марта американский лидер встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть дальнейшие меры по оказанию помощи Украине. Об этом пишет NYT.

По словам чиновника, на совещании обсудят возможную приостановку или отмену американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные при администрации Джо Байдена.

Напомним, министр торговли США Говард Лютник заявил, что Вашингтон не предоставит Украине финансовую помощь до тех пор, пока Президент Владимир Зеленский не приедет с миром.

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