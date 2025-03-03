Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Украину «стальным дикобразом»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость срочного усиления обороноспособности ЕС и поддержки Украины в превращении ее в «стального дикобраза» – государство, неприступное для любых возможных угроз. Об этом пишет Euronews.
Она подчеркнула, что ЕС должен способствовать укреплению Украины, чтобы она стала «неперевариваемой для будущих захватчиков», в частности, для России.
По ее словам, Киев должен получить необходимые ресурсы для укрепления своей экономики и усиления обороноспособности как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Среди таких ресурсов она выделила постоянную финансовую и военную поддержку со стороны союзников, а также предоставление комплексных гарантий безопасности для защиты потенциального мирного соглашения с РФ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.