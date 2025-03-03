Государственные служащие в 2024 году стали зарабатывать больше, но полностью довольных своей зарплатой немного — НАГС

Только 50% государственных служащих сообщили, что уровень заработной платы мотивирует их выполнять свою работу качественно.

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Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) обнародовало результаты опроса около 40 тыс. государственных служащих относительно их отношения к уровню оплаты своего труда по итогам 2024 года.

По данным НАГС, 50% государственных служащих сообщили, что размер их заработной платы в 2024 году увеличился.

Также 22% госслужащих сообщили, что размер их зарплаты остался прежним, а 28% сообщили, что размер их заработной платы даже уменьшился.

В НАГС обратили внимание, что если в 2022 году об увеличении заработной платы сообщили лишь 8% опрошенных госслужащих, а в 2023 году – 16%, то в 2024 году количество госслужащих, сообщивших об увеличении зарплаты, выросло на 34%.

Как отметили в НАГС, об увеличении своей заработной платы сообщили сразу 55% ​​госслужащих категории "Б" и 48% госслужащих категории "В".

При этом 25% госслужащих категории "Б" и 28% госслужащих категории "В" сообщили, что их заработная плата уменьшилась.

Интересно, что об увеличении заработной платы в результате проведения классификации должностей сообщили 46% госслужащих.

А 58% госслужащих сообщили, что их заработная плата стала больше даже и без классификации должностей госслужбы.

Однако интересно также то, что у 64% госслужащих заработная плата выросла из-за того, что условия оплаты их труда определены специальным законодательством.

Если посмотреть на ситуацию с заработной платой в разных регионах страны, то, по информации НАГС, самые высокие показатели роста заработной платы госслужащих в прошлом году зафиксированы в Николаевской области (62,6%) и Сумской области (62,7%).

Также увеличение зарплаты на госслужбе зафиксировано в Хмельницкой области (60%), Харьковской области (57,9%) и Винницкой (57,8%).

При этом в Киеве зафиксирован фактически наименьший показатель роста уровня заработной платы – о таком увеличении сообщили всего 43,7% госслужащих, при этом об уменьшении уровня зарплаты отметили сразу 29,1% госслужащих.

Несмотря на информацию об увеличении размера заработной платы, опрос НАГС также демонстрирует, что в вопросе удовлетворенности госслужащих уровнем зарплаты все же есть нюансы.

Так, 50% госслужащих сообщили, что частично удовлетворены уровнем своей заработной платы, тогда как 37% респондентов указали, что вообще недовольны уровнем зарплаты.

Вполне удовлетворены уровнем своей зарплаты только 13% государственных служащих.

Впрочем, в НАГС отметили, что в прошлые годы показатели удовлетворенности/неудовлетворенности были еще хуже.

В 2021 году, например, полностью удовлетворены уровнем своей заработной платы были лишь 7% госслужащих, а недовольны – 47% (в 2024 году – 37%).

По данным НАГС, уровень удовлетворения размером заработной платы работников категории "Б" выше по сравнению с категорией "В".

Так полностью удовлетворены своей заработной платой 15% госслужащих категории «Б» и 11% госслужащих категории «В».

Соответственно, недовольны своей зарплатой 31% госслужащих категории "Б" и 40% госслужащих категории "В".

Парадоксально, но по данным НАГС, в ходе опроса госслужащие отметили, что модель оплаты труда на основе классификации должностей государственной службы, которую в 2023-2024 годах как раз активно внедряла НАГС, «имеет самый высокий уровень неудовлетворенности» у госслужащих – 43%.

При этом госслужащие учреждений, не проводивших классификацию должностей госслужбы, недовольны уровнем зарплаты гораздо меньше – 26%.

Особенно, по данным НАГС, недовольны уровнем своей зарплаты работники, обеспечивающие работу судов – 63%.

Согласно данным опроса, уровень удовлетворения или неудовлетворения госслужащих уровнем своей зарплаты, оказывает непосредственное влияние на мотивацию государственных служащих, то есть на их желание качественно выполнять свои должностные обязанности.

О том, что уровень зарплаты мотивирует выполнять свою работу качественно, сообщили 50% госслужащих (на 7% больше, чем в 2021 году).

Наиболее критическая ситуация наблюдается среди госслужащих, работающих в судах – сразу 74% госслужащих не считают уровень оплаты труда достаточной мотивацией, чтобы выполнять свою работу качественно.

Автор: Вячеслав Хрипун

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