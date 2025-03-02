Все на столе, — Трюдо высказался о возможной отправке канадских войск в Украину

Джастин Трюдо не исключил отправки канадских войск в Украину в составе возможной миротворческой миссии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключает участия канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с РФ. Об этом он сказал после Лондонского саммита в поддержку Украины, передает The Guardian.

Трюдо подчеркнул, что Канада была одной из сильнейших стран, поддерживающих Украину "изначально, уже более 10 лет".

В частности, по его словам, за эти годы Канада подготовила около 40 тысяч украинских военнослужащих. Также Канада инвестировала около 20 миллиардов долларов в поддержку Украины, военную, экономическую и другую.

“На каждом шагу Канада искала пути, по которым она может помочь, и, как я уже говорил несколько дней назад, все на столе. Мы знаем, что канадские военные могут внести свой вклад", - сказал Трюдо.

Он заверил, что Канада будет продолжать поддерживать Украину "по мере необходимости всеми возможными средствами и так долго, как это потребуется".

Кроме того, канадский премьер отметил, что "мир изменился, поскольку мирное время, которое мы имели после холодной войны, перевернуто".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.