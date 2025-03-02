Все на столі, — Трюдо висловився про можливу відправку канадських військ в Україну

Джастін Трюдо не виключив відправлення канадських військ до України у складі можливої миротворчої місії.

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з РФ. Про це він сказав після Лондонського саміту на підтримку України, передає The Guardian.

Трюдо наголосив, що Канада була однією з найсильніших країн, які підтримують Україну "від самого початку, вже понад 10 років".

Зокрема, за його словами, за ці роки Канада підготувала близько 40 000 українських військовослужбовців. Також Канада інвестувала близько 20 мільярдів доларів на підтримку України, військову, економічну та іншу.

“На кожному кроці Канада шукала шляхи, якими вона може допомогти, і, як я вже казав кілька днів тому, все на столі. Ми знаємо, що канадські військові можуть зробити свій внесок", - сказав Трюдо.

Він запевнив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну "в міру необхідності, усіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно".

Крім того, канадський прем'єр зауважив, що "світ змінився, оскільки мирний час, який ми мали після холодної війни, перевернуто".

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