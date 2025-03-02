Зірвана угода про корисні копалини між США та Україною на даний момент не розглядається, — Скотт Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент зробив заяву щодо ситуації з угодою про копалини.

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Як відомо,угода про корисні копалини між США та Україною була зірвана після суперечки під час переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що наразі можливість підписання угоди не розглядається. Про це пише CBS News.

Бессент також заявив, що неможливо укласти економічну угоду без мирної угоди.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зазначив, що США «хотіли цю угоду, ми не проти цієї угоди, але ми хочемо розуміти, яке місце гарантії безпеки займуть у цій угоді».

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